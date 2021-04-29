اليوم السابع
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كورنيش النيل مش بس فسحة.. حكاية أول مسرح مكشوف بالصعيد..فيديو

الخميس، 29 أبريل 2021 08:00 ص
كورنيش النيل مش بس فسحة.. حكاية أول مسرح مكشوف بالصعيد..فيديو
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا ، عن المسرح المكشوف أو كما يطلق عليه المسرح الرومانى، وهو اول مسرح على النيل بصعيد مصر ، والذى تم تنفيذه عام 2003 ،فى عهد اللواء حسن حميده محافظ المنيا فى ذلك الوقت ، وقد تم تنفيذ المسرح على كورنيش النيل من الجنوب ليكون منارة ثقافية وملتقى للأدب والفنون ، وحتى لا يكون كورنيش النيل الذى يمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ليحتضن مدينة المنيا بأكملها ، ويشهد الكورنيش تطورا شاملا ليكون جاهز لاستقبال الزائرين عقب انتهاء فيروس كورونا .
 
ويقع المسرح المكشوف او كما يسمى المسرح الرومانى  جنوب مدينة المنيا ويطل على الكورنيش النيل مباشرة وقد تم انشاؤه  منذ أكثر من 18 عاما وأقيمت عليه مئات بل الاف الاحتفالات والعروض والمسرحيات.
 
 
بدأت قصة بناء المسرح الرومانى عام 2003 فى عهد  اللواء حسن حميدة محافظا للمنيا والذى أخذ على عاتقه تطوير الكورنيش الذى تتميز به المنيا دون غيرها من سائر المحافظات التى تقع على نهر النيل ومده شمالا حتى دماريس وجنوبا حتى كدوان بعد ان كان قاصرا على مسافة قصيرة .
 
وعندما تم وضع خطة لتطوير الكورنيش كانت  المساحة التى أقيمت عليها المسرح  مهمله بشكل واضح ولا تطولها يد الاهتمام ومن هنا جاءت فكرة المسرح المكشوف 
 
 

المسرح المكشوف

المسرح الرومانى

كورنيش النيل

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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