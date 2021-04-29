كنترولات الثانوية العامة تتسلم استمارات الطلاب وتبدأ مراجعتها

محمود طه حسين

بدأت كنترولات الثانوية العامة استلام استمارات طلاب الثانوية العامة تمهيدا لمراجعتها وإعداد حصر بأعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات حسب الشعبة، إضافة إلى توزيع الطلاب ومعرفة الأعداد الحقيقة الذين يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.

وعممت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية أكدت فيه أن الكنترولات بدأت فى استلام الاستمارات من يوم 26 أبريل الجارى.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء النظام الإلكترونى ‏لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامنًا مع رفض قانون التعليم الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية ‏والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مشروع قانون التعليم والنظام الإلكترونى لامتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة، مُشددةً على أن النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو ‏دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالى إلكترونيًا على التابلت، داخل لجان ‏بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات - وفق نظام التقييم الجديد - نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن ‏الحفظ، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التى تستهدف تضليلهم، مع ‏ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.‏