وأفادت وزارة الخارجية القرغيزية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم /الخميس/ - بأنه بعد جولات عدة من المفاوضات بين وزيري الخارجية" لقيرغيزستان، روسلان كازاكباييف، وطاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، توصل الجانبان إلى اتفاقات حول وقف كامل لإطلاق النار وسحب القوات العسكرية إلى مواقع مرابطتها السابقة.



وتشمل هذه الاتفاقيات إطلاق دوريات مشتركة للقوات القرغيزية والطاجيكية في المنطقة الحدودية وآليات لمراقبة الأوضاع هناك مع "استمرار الاتصالات المباشرة بين وزارتي الخارجية والوزيرين شخصيا لحل القضايا العالقة بشكل سريع"..



وشدد الطرفان على ضرورة تسوية الوضع عبر طرق سياسية دبلوماسية، داعيين إلى "عدم الانجرار وراء الاستفزازات من قبل بعض القوى الضارة".



وكانت اشتباكات اندلعت بين مواطنين قرغيز وطاجيك في موقع توزيع المياه غولوفنوي المتنازع عليه بالروافد العليا لنهر إسفارا، وتحولت لاحقا إلى مواجهات بين قوات حرس الحدود لكلا الطرفين تخللها إطلاق النار.