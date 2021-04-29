اليوم السابع
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فى عيد العمال.. نقابة العاملين بالغزل تدعوا الأعضاء لمواصلة العمل والإنتاج

الخميس، 29 أبريل 2021 10:22 ص
فى عيد العمال.. نقابة العاملين بالغزل تدعوا الأعضاء لمواصلة العمل والإنتاج نقابة العاملين بالغزل والنسيج
كتبت آية دعبس

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كرمت النقابة العامة للغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح ابراهيم، قدامي النقابيين فى النقابة العامة، وأكد إبراهيم ذلك يأتى فى إطار استعدادات الاحتفال بعيد العمال، وكذلك عرفانا وتقديراً للدور الذى لعبه هؤلاء فى خدمة العمال فى هذا القطاع الإستراتيجي الذي شهد تحديات، وأحداث كبيرة خاصة على مدار العشرين عاما الماضية.
 
ودعا نقيب العاملين بالغزل والنسيج، فى بيان، جموع العاملين في قطاع الغزل والنسيج مواصلة العمل والإنتاج، مع الالنزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
 
وأوضح أن من تم تكريمهم هم: حمدي دسوقي محمد خليل، سيد أحمد حسن فارس، نجدي حسن السيد، جمال عبدالناصر محمد أحمد، على محمد منصور قاسم، وربيع حمدي اسماعيل أبو زايد، وأبو المجد السيد أبو المجد، محمد أحمد العاطفي زعبل، وعبد المنعم عوض خليل زايد، وزكريا مختار شرف، إبراهيم عبد المجيد الرمادي، ونادية عبدالفتاح محمود، وحسين عيدالشافي عبدالرحيم، محمود السيد صيام، ومحمد عبداللطيف عبدالحليم، وعبدالغني البيلي عبدالحميد شلبي، والخطابي عبدالصمد عايد، والسيد عبدالحليم محرم الشقري، زكريا أحمد سليم زيدان، ومدكور كمال علي.

عيد العمال

نقابة العاملين بالغزل والنسيج

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