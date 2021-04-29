فصلها دون مقاسات.. ترزى مارادونا يكشف سر بدلة دييجو الزرقاء

فاطمة شوقى

تركت وفاة دييجو مارادونا ذكرى لا تُمحى عن مسيرته الرائعة كلاعب كرة قدم، لكنها أيضًا أثارت عددًا لا يحصى من الحكايات من الأشخاص الذين كانوا معه ذات مرة وأولئك الذين كانوا جزءًا من بيئته. هذه المرة، كان تيتو دي ماتيسيس، أحد الخياطين التاريخيين، هو الذي أخبر كيف كانت عملية تصميم البدلة التي ارتداها في عيد ميلاد ابنته دلما الخامس عشر.



مارادونا فى عيد ميلاد ابنته

وقالت صحيفة "الناثيون" الأرجنتينية، إن ترزى مارادونا، المعروف باسم تيتو دى ماتيسيس، قام بتفصيل بدلة زرقاء لامعة، ولكنها كانت قصيرة إلى حد ما، وذلك لحضور حفلة عيد ابنته دلما فى لا بومبونيرا.

وقال ماتيسيس إن هذه البدلة كانت تمثل التحدى الأكبر له، حيث إنه ُمطالب منه أن يصنعها دون أن يرى مارادونا لأكثر من ثلاث أشهر فى الوقت الذى اكتسب وزنا بشكل واضح ودون أن يقوم بالحصول على مقاسات مارادونا الجديدة، وقال: "كررت لمارادونا عدة مرات أننى لا أحب فعل ذلك .. لابد أن تظهر هنا لتجربة البدلة قبل الحفلة واجراء اى تعديلات بها"، إلا أن مارادونا لم يستطع الحضور قبل الحفلة .

وأضاف ماتيسيس "يأست من الحصول على قياسات مارادونا، ورأيته على شاشات التليفزيون وهو يلعب الجولف يرتدى سروالا قصيرا، وقد اكتسب وزنا .. بغض النظر عن ان التليفزيون بخضع فى أمر الأوزان ويجعلنا نرى أجساما مختلفة".

قال تيتو، إن مارادونا ظهر قبل الحفل بخمس أيام ، عندما كان على بعد خمسة أيام من الحفل ، في مقابلات سألوه فيها عن الملابس الذى يرتديها فى عيد ميلاد ابنته وأجاب دون أي قلق. "لقد فكرت أنه قد أحضر شيئًا من أوروبا".

وبالفعل قام خياط مارادونا بصنع بذلتين، وجاء مارادونا يوم الاحتفال نفسه، وتمكن ان يقيس البذلة الساعة الثانية ظهرا وبدأت الحفلة فى الساعة الثامنة مساءا.