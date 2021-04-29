فرنسا تعلن تخفيف حظر التجول المرتبط بـ"كورونا" تدريجيا بداية من 19 مايو المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 مايو ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 يونيو قبل رفعه تماما في 30 يونيو المقبل.
وأضاف الرئيس الفرنسي، في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم /الخميس/، أن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية، وبينها دور السينما والمتاحف، ستتمكن من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 مايو، على أن تفتح الصالات الرياضية مجددا في 9 يونيو المقبل.
وأشار ماكرون إلى أنه سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 يونيو مع إبراز إفادة صحية.
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