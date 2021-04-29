فرنسا تعلن تخفيف حظر التجول المرتبط بـ"كورونا" تدريجيا بداية من 19 مايو المقبل

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 مايو ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 يونيو قبل رفعه تماما في 30 يونيو المقبل.

وأضاف الرئيس الفرنسي، في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم /الخميس/، أن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية، وبينها دور السينما والمتاحف، ستتمكن من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 مايو، على أن تفتح الصالات الرياضية مجددا في 9 يونيو المقبل.

وأشار ماكرون إلى أنه سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 يونيو مع إبراز إفادة صحية.