ضبط طالبين يفتحان ويغلقان مزلقان سكة حديد بدلا من عامل بقنا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى لقيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات أثناء مرور قطارات السكك الحديدية بقنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، أثناء مرور القطارات فى غياب العامل المسئول.

توصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إلى أن مرتكبى الواقعة (3) أشخاص، وقد أمكن تحديد وضبط إثنين منهم (طالبان – مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما قررا ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وعلل ذلك لمساعدة عامل المزلقان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.