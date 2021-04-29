اليوم السابع
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ضبط ربة منزل بتهمة إلقاء طفلتها من النافذة بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 29 أبريل 2021 12:22 ص
ضبط ربة منزل بتهمة إلقاء طفلتها من النافذة بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية، لاتهامها بإلقاء ابنتها الرضيعة من نافذة شقتها مما أسفر مصرعها انتقاما من طليقها، وتبين معاناتها من أزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة رضيعة من نافذة شقة بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرعها. بإجراء التحريات تبين أن والدتها تحمل جنسية دولة إفريقية، القتها من النافذة انتقاما من طليقها بسبب انفصاله عنها. تم ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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