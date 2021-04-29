صيانة الكهرباء والصرف الصحى والأثاثات فى مدارس قرى إسنا ضمن "حياة كريمة"

وفى هذا الصدد تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وصالح غانم رئيس قرية النجوع، عدد من المشروعات الجاري العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء سور مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنواصر والجاري العمل، وأيضاً تفقد أعمال صيانة مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع والتي تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي والHثاثات ورفع كفاءة المدرسة بالكامل بإشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما تم تفقد رئيس مركز ومدينة إسنا، أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، والجاري العمل بها بأقطار مختلفة تشمل 4 و6 و8 بوصة بقري النجوع بحري والنجوع قبلي، حيث أن كل ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكان قد تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، عدد من المشروعات بمجلس قروى الكيمان، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز، وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة ، وإنشاء جناح ابتدائى جديد على مساحة 210 أمتار عبارة عن خمس طوابق ليضم 12 فصلا دراسيا ومكاتب إدارية، وذلك ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة ، كما تم تفقد قطعة الأرض المقترح إقامة عليها مجمع خدمات المواطنين على مساحة 800 متر ليضم "مركز تكنولوجى - ومكتب بريد - ومكتب تموين - وشهر عقارى - وسجل مدنى - ومقر للوحدة المحلية - ومقر للمجلس المحلى - وحدة تضامن اجتماعى"، وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، وايضا تم تفقد أعمال تطوير مكتب بريد الغريرة وجارى العمل به بعد توسعته وتزويده بعدد 7 شباك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلى لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين.



تطوير المدارس بقرى إسنا ضمن حياة كريمة



جانب من تطوير المدارس ضمن حياة كريمة



صيانة الكهرباء فى مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع