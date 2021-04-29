صيانة الكهرباء والصرف الصحى والأثاثات فى مدارس قرى إسنا ضمن "حياة كريمة"

يواصل رجال مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وفى هذا الصدد تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وصالح غانم رئيس قرية النجوع، عدد من المشروعات الجاري العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء سور مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنواصر والجاري العمل، وأيضاً تفقد أعمال صيانة مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع والتي تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي والHثاثات ورفع كفاءة المدرسة بالكامل بإشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
كما تم تفقد رئيس مركز ومدينة إسنا، أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، والجاري العمل بها بأقطار مختلفة تشمل 4 و6 و8 بوصة بقري النجوع بحري والنجوع قبلي، حيث أن كل ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وكان قد تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، عدد من المشروعات بمجلس قروى الكيمان، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز، وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة ، وإنشاء جناح ابتدائى جديد على مساحة 210 أمتار عبارة عن خمس طوابق ليضم 12 فصلا دراسيا ومكاتب إدارية، وذلك ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة ، كما تم تفقد قطعة الأرض المقترح إقامة عليها مجمع خدمات المواطنين على مساحة 800 متر ليضم "مركز تكنولوجى - ومكتب بريد - ومكتب تموين - وشهر عقارى - وسجل مدنى - ومقر للوحدة المحلية - ومقر للمجلس المحلى - وحدة تضامن اجتماعى"، وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، وايضا تم تفقد أعمال تطوير مكتب بريد الغريرة وجارى العمل به بعد توسعته وتزويده بعدد 7 شباك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلى لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين.
تطوير المدارس بقرى إسنا ضمن حياة كريمة
جانب من تطوير المدارس ضمن حياة كريمة
صيانة الكهرباء فى مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع
صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي والاثاثات بمدرسة السلام بالنجوع
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