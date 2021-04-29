"صحة المنوفية": متابعة مكثفة لخزانات الأكسجين وشبكات الغاز بالمستشفيات

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعاً بمديرى المستشفيات بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل اليومية، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشدد وكيل الوزارة، على تكثيف عمل اللجان المخصصة بمتابعة عدادات خزانات الأكسجين، وشبكة الغازات، ومتابعة استهلاك الأكسجين لكل مريض بالأقسام الطبية بالمستشفيات، وفقاً للحالة الصحية له، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التأمين اللازمة لخزانات الأكسجين وكافة الأجهزة والمعدات الموجودة بالمستشفيات، والتى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتشديد على تكثيف عمل فرق السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بتلك المستشفيات، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، مدير عام الطب العلاجي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.

وأكد تكثيف المتابعة الدورية من مديرى الإدارات الصحية ومديرى الإدارات الفنية على المستشفيات، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، ومن توافر المخزون الاستراتيجى من الأكسجين وأسطوانات الأكسجين لتغطية عمل الشبكة بأقسام الاستقبال والأقسام الداخلية ووحدات العنايات المركزة وأقسام العزل بجميع المستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، وكفاءة عمل الإشاعات اللازمة للمرضى المترددين على المستشفي، مع تكثيف عمل فرق الترصد للأمراض المعدية داخل المستشفيات، ومتابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مع التأكيد على أن تكون نوبتجيات الفرز والعزل الموجودة فى الاستقبال ذو كفاءة عالية فى تقييم الحالات أثناء دخولها المستشفى، مع ضرورة تسجيل البيانات الصحيحة وخاصة العنوان ورقم التليفون لتيسير الوصول إلى هذه الحالات ومتابعتها منزلياً ويتم إعداد كشف لحالات العزل المنزلى يومياً من خلال عيادة كورونا والقسم الداخلى ومراجعته من خلال رئيس قسم الباطنة ومسئول الترصد بالمستشفى قبل تسجيله على السيستم (كوتراس).

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة متابعة المريض بالقسم الداخلى ومراجعة التذاكر واستيفاء الملف الطبى، والتأكيد على تعميم تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمرور مسئولى العلاج الطبيعى بالمستشفيات على مرضى كورونا لعمل جلسات علاج طبيعى لهم على مدار الساعة، وذلك بأقسام العزل، وجميع المرضى بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلى لهم.

وتابع ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة الخاصة بالمبادرات الرئاسية مثل السمعيات والأم والجنين والعمل على توافر بدائل من الأجهزة لاستيعاب المحولين، والتأكيد على مديرى المستشفيات بزيادة اعتمادات الأقسام غير المعتمدة وزيادة السعة التدريبية بخصوص الزمالة المصرية داخل المستشفيات.

وقد انتهى الاجتماع برفع الروح المعنوية لجميع الفرق الطبية والتأكيد على دعم جميع الجهات التنفيذية والرقابية لكافة القطاع الطبى بالمحافظة.