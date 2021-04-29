اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 12:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر يعزى العاهل الأردنى فى وفاة ممثله الشخصى الأمير محمد بن طلال

الخميس، 29 أبريل 2021 11:29 م
شيخ الأزهر يعزى العاهل الأردنى فى وفاة ممثله الشخصى الأمير محمد بن طلال الدكتور أحمد الطيب
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الملك عبد الله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فى وفاة ممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال، الذي وافته المنية اليوم الخميس، داعيا الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وفقا للصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر فيس بوك.

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

وأعلن الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، اليوم الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى لجلالة الملك عبد الله الثانى، وفى بيان رسمى، أصدره الديوان الملكى الأردنى، جاء فيه: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكى الهاشمى المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى لجلالة الملك، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى فى عمان، يوم الخميس الواقع فى 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021 ميلادى".

كما أعلن الديوان الملكى الهاشمى بأمر من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس، الحداد لمدة 7 أيام بوفاة الأمير محمد بن طلال.


الازهر الشريف

شيخ الازهر الشريف

الامير محمد بن طلال

الاردن

وفاة الامير محمد بن طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة