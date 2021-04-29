اليوم السابع
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شقيقان يقتلان مسنا بسبب لعب الأطفال فى المحلة

الخميس، 29 أبريل 2021 08:33 م
شقيقان يقتلان مسنا بسبب لعب الأطفال فى المحلة اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية
الغربية فريق المحافظات

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لقي مواطن مسن حتفه فى مشاجرة مع شقيقين أحدهما مسجل شقى خطر، بسبب خلافات على لعب الأطفال بقرية كفر الجنينة مركز المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفر الجنينة مركز المحلة.

 

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين مقتل شخص 64 سنة، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين مسجل شقي خطر وشقيقه، بسبب لعب الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ونقل الجثة لمشرحة مستشفي المحلة العام وإخطار النيابة العامة.


مدير امن الغربية

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المحلة

مستشفى المحلة العام

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