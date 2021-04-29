شاهد وزير ماليزى ينظف المسجد الحرام من أثار الأمطار مع عمال الحرمين

كتب محمد شعلان

شهد المسجد الحرام سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أول أمس، الثلاثاء، على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم، ووسط هذه الأجواء انتشرت صور لعملية تنظيف وإزالة الأمطار من ساحات الحرم المكي.



صورة الوزير ينظف الحرم

وخطفت صورة لوزير ماليزي الأنظار، وهو يشارك في عملية إزالة الامطار من أرضيات المسجد الحرام، وتبين أن الصورة لوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد علي، وصف مشاركته في إزالة الأمطار من ساحات الحرم بـ"النعمة الكبيرة"، ونشر الوزير الصورة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "سقط مطر النعمة بغزارة. وكنت قادرًا على المساهمة بقليل من الخدمة والطاقة لأكون مع موظفي المسجد الحرام عندما سقطت الأمطار الغزيرة".



الوزير ينظف الحرم

ودعم الوزير الماليزى محمد علي، صورة مشاركته في إزالة آثار الأمطار من ساحات المسجد الحرام، بمقطع فيديو آخر وهو يقبل الحجر الأسود، وقال: "الحمد لله ، في أكثر البيئات صعوبة وتحديًا بسبب جائحة COVID-19 ، جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء أسهل وأعطاني الفرصة لتقبيل الحجر الأسود والسنة في ملتزم وحجر إسماعيل.

Alhamdulillah, dalam suasana yang paling sukar dan mencabar akibat pandemik COVID-19, Allah SWT mempermudahkan segala urusan dan diberikan kelapangan untuk mengucup Hajarul Aswad dan Solat Sunat di Multazam dan Hijir Ismail.#Ramadhan pic.twitter.com/69gzhKidWe — Mohamed Azmin Ali • 🇲🇾 (@AzminAli) April 27, 2021

وبذلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهود عملاقة لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت الثلاثاء على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، حيث رفع قاصدو الحرم المكي أكفِّ الضراعة لله -عز وجل- مستغلين هطول الأمطار وتحري الإجابة، في مشهد روحاني يملؤه الخشوع والسكينة.