شاهد محمد عرفة أشهر منادى على الأموات بالغربية ورثها عن والده

الغربية – مصطفى عادل

"إن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر".. بهذه الآية الكريمة يبدأ العم محمد عرفة يجهر بصوته وينادى على أسماء الأشخاص الذين لقوا ربهم وتوفوا فى يومهم.

يحكى محمد عرفه، أشهر منادى على الأموات فى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، عن نفسه قائلاً: ورثت هذه المهنة من والدى الذى ولد عام 1936 ، وكان أشهر منادى على الأموات فى محافظة الغربية، وكان يدور فى الشوارع على قدميه ليعلن للناس قائمة بأسماء المتوفيين ، ثم تطور الأمر واستخدم الحنطور فى إعلام الناس ، ثم توفى والده فى عام 1992 واستكمل المسيرة من بعده.

وقال، إن لا يتقاضى أجراً كبيراً مقابل هذه المهنة، ولكنه يبتغى الثواب عند الله، خاصة أنه يذكر الناس بأداء صلاة الجنازة على الميت، لافتاً إلى أن الناس بمجرد ما تسمع صوته فى مكبرات الصوت تنصت لتعلم منه وفيات اليوم، موضحاً بأن هذه المهنة مشتهرة فى الغربية منذ زمن.