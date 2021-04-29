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شاهد الشمبانزى "كوكو" بحديقة الحيوان عمل إيه لما شاف العصير.. فيديو

الخميس، 29 أبريل 2021 02:17 م
شاهد الشمبانزى "كوكو" بحديقة الحيوان عمل إيه لما شاف العصير.. فيديو شمبانزى
كتب محمود راغب

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ضمن الفقرات الترفيهية التى يحرص اليوم السابع، على تقديمها للجمهور، أجرينا جولة داخل بيت الشمبانزى فى حديقة الحيوان بالجيزة.
 
ورصدنا خلال الجولة الإجراءات التى اتخذتها الحديقة لمواجهة الموجة الحارة من تقديم مياة باردة ومشروبات وعصائر تساعد الشمبانزى على مواجهة درجات الحرارة المرتفعة.
 
 
وخلال الجولة قدمنا للشمبانزى كوكو علبة عصير، وهو ما أضفى حالة من البهجة والفرحة على الشمبانزى وجعله يتفاعل بشكل كبير مع الحارس ويلبى كافة أوامره فى مشهد أضفى البهجة والفرحة على المتابعين.
 
ويشهد اليوم  الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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اليوم السابع بلس

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