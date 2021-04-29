شاهد الرئيس السيسى يتوقف خلال جولته ليتحدث مع أسرة مصرية تستقل موتوسيكل

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وحرص الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً علي سلامتهم.

وخلال جولته، توقف الرئيس السيسى ليتحدث مع اسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم اثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع الي أحوالهم المعيشية، حيث يعمل الشاب معيل الأسرة "دليفري" ويسكن في منطقة "أربعة ونص" حبث شدد الرئيس عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً علي سلامتهم.

وتضمنت جولة الرئيس تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.