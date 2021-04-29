شاهد آخر استعدادات كرنفال النحت على الرمال بشاطئ بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من شاطئ محافظة بورسعيد، لرصد آخر استعدادات كرنفال اللنبي النحت على الرمال.

ومن جانبه قال محمد دعية، صاحب فكرة الكرنفال، إن المهرجان يشارك فيه أكثر من 65 شاب، والاشتراك مجاني دون أي رسوم، في المقابل ستقدم جوائز المسابقة للشباب : 1500 جنيه للفائز بالمركز الأول، و1000 جنيه للمركز الثاني، و500 جنيه للمركز الثالث، بينما جوائز مسابقة الأطفال المركز الأول 500 جنيه، و300 جنيه للمركز الثاني، و200 جنيه للمركز الثالث.

وأكد عدد من المشاركين، خلال استعداداتهم النهائية لكرنفال النحت على الرمال، أنهم سعداء وكانوا يتمنون وجود مثل هذه الكرنفالات في بورسعيد لممارسة هواياتهم.

ويعود أصل الحرائق إلى دمية "اللنبي" التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى "إدموند ألنبي"، ضابط بريطاني اشتهر بدوره في الحرب العالمية الأولى، واستيلاء بلاده على أراضي فلسطين وسوريا عام 1918 و1917، وعمل ألنبي مندوبًا ساميًا لبريطانيا في مصر، وكانت رتبته ”فايكونت أول“، وعرف عنه قسوته وشدته مع العرب والمصريين، واضطهاده لأبناء إقليم قناة السويس.

ومع فرض القوات البريطانية لحظر التجول في مدن القناة، خرج أهالي المدن الثلاثة رفضًا للحظر، وأثناء تجوله راكبًا أحد المراكب في قناة السويس قاموا بالخروج وأعدموا دمى كبيرة ترمز له، وحرقوها أمامه، وتم عزله عن العمل كمندوب سامي في مصر، وعاد إلى بلاده، إلا أن التقليد استمر سنويًا حتي اليوم كنوع من المقاومة والنضال على مر تاريخ مصر ومدن القناة خاصة في محافظة بورسعيد الباسلة، ويتنافس الفنانون على صناعة دمية اللنبي وعرضها على مسارح.



احدي المشاركات



احدي المشاركين في الكرنفال



شاطئ البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد