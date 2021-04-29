اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سر صنعة الفسيخ البورسعيدى.. نورا صالح: ورثت المهنة أباً عن جد.. فيديو وصور

الخميس، 29 أبريل 2021 08:00 م
سر صنعة الفسيخ البورسعيدى.. نورا صالح: ورثت المهنة أباً عن جد.. فيديو وصور صانعة الفسيخ ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى "تلفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، من داخل إحدى المحال بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، للقاء مع أول سيدة صانعة الفسيخ فى المحافظة.

ومن جانبها، قالت نورا أحمد صالح، صانعة الفسيخ ببورسعيد، إنها ورثت المهنة أباً عن جد، حيث إنهم يعملون فى تجارة السمك، مشيرة إلى أنها بدأت عمليات التمليح منذ 4 سنوات والبيع كان "أون لاين".
 
وأوضحت "نورا"، أنها تقوم بشراء الأسماك طازجة وتقوم بتمليحها سليمة أو مخلية على حسب رغبة الزبون، وتقدمها بعد ذلك مع السلطات والخضروات.
 
وأضافت، أن البيع والشراء في موسم "شم النسيم" يسير بشكل طبيعي على الرغم من ظروف فيروس كورونا ووجود الموسم هذا العام في شهر رمضان الكريم، إلا أنها فوجئت ببعض الزبائن يتناولون الفسيخ كوجبة إفطار.
 
وأشارت إلى أنها تقوم بتوزيع الطلبات على مستوى محافظات الجمهورية، حتى أنها بدأت في إرسال طلبات لبعض الدول العربية. 
 
البصل_copy_2000x1500
البصل
 
الطحينه_copy_2000x1500
الطحينة
 
الفسيخ المخلي_copy_2000x1500
الفسيخ المخلي
 
الفسيخ سليم بدون عظم_copy_2000x1500
الفسيخ سليم بدون عظم
 
الفسيخ من إحضار نورا صالح_copy_2000x1128
الفسيخ من إحضار نورا صالح
 
خلال التحضير_copy_2000x1128
خلال التحضير
 
طبق الخضار والسلطه_copy_2000x1500
طبق الخضار والسلطة
 
عملية التحضير_copy_2000x1128
عملية التحضير
 
مائدة نورا_copy_2000x1500
مائدة نورا
 
نورا أحمد صالح_copy_2000x1128
نورا أحمد صالح
 
نورا صالح_copy_2000x1128
نورا صالح
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 29 أبريل 2021 07:00 ص

شم النسيم بيحب الفسيخ.. جولة بأحد محال الأسماك المملحة لمعرفة الأسعار.. 190 جنيها لأفضل الأنواع و75 للرنجة.. البطارخ بـ40 جنيها للبرطمان والملوحة الأسوانى بـ160 جنيها للكيلو.. وصحتك فى الجودة مش فى السعر الرخيص

الخميس، 29 أبريل 2021 07:00 ص

"الفسيخ الأسوانى طعم تانى".. أسواق "عروس النيل" تنتعش قبل شم النسيم.. "كلب البحر" الأكثر طلباً.. والباعة يوضحون أفضل طرق التنظيف والتخزين.. ويؤكدون: عادة فرعونية لا يزال المصريون يحافظون عليها.. صور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:00 م

مش كله مالح.. تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة بأشهر محال وسط البلد.. فيديو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة