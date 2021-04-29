سر صنعة الفسيخ البورسعيدى.. نورا صالح: ورثت المهنة أباً عن جد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد فرج

أجرى "تلفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، من داخل إحدى المحال بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، للقاء مع أول سيدة صانعة الفسيخ فى المحافظة.

ومن جانبها، قالت نورا أحمد صالح، صانعة الفسيخ ببورسعيد، إنها ورثت المهنة أباً عن جد، حيث إنهم يعملون فى تجارة السمك، مشيرة إلى أنها بدأت عمليات التمليح منذ 4 سنوات والبيع كان "أون لاين".

وأوضحت "نورا"، أنها تقوم بشراء الأسماك طازجة وتقوم بتمليحها سليمة أو مخلية على حسب رغبة الزبون، وتقدمها بعد ذلك مع السلطات والخضروات.

وأضافت، أن البيع والشراء في موسم "شم النسيم" يسير بشكل طبيعي على الرغم من ظروف فيروس كورونا ووجود الموسم هذا العام في شهر رمضان الكريم، إلا أنها فوجئت ببعض الزبائن يتناولون الفسيخ كوجبة إفطار.

وأشارت إلى أنها تقوم بتوزيع الطلبات على مستوى محافظات الجمهورية، حتى أنها بدأت في إرسال طلبات لبعض الدول العربية.