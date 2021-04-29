ستارلايت تطرح مشروعها الجديد "URBAN K" باستثمارات 3 مليارات جنيه

- م. شريف أبو طالب: ثورة معمارية بمفهوم جديد للمكاتب الإدارية والمحلات التجارية في قلب القاهرة الجديدة أعلنت شركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية عن اطلاق وطرح مشروعها الجديد اربن كي (URBAN K) في قلب القطامية بالقاهرة الجديدة، ليكون أول تجمع إداري وتجاري متعدد الاستخدامات بمفهوم عصري جديد ومختلف، وامتداد لمشروع القطامية كريكس السكني الفاخر.

وقال المهندس شريف أبو طالب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ستارلايت: متفائلون بإطلاق أحدث مشروعاتنا URNB K وطرح وحداته الإدارية المحدودة، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه مصري.

وأضاف أبو طالب: ركزنا في URBN K علي طراز معماري فريد بعيد عن التصميمات النمطية للمطورين العقاريين، وهو طراز يمزج النيوكلاسيكة والجورجية بشكل عصري حديث يحقق تجربة فريدة ذات خصوصية تامة للمستخدمين، ويعيد لنا عراقة مباني وسط البلد الذي افتقدناها كثيرًا.

ويتكون مشروع URNB K من 6 مباني مصممة علي طراز معماري فاخر وفريد، يخصص منها مبني كامل "بوتيك اوتيل" يدار من خلال إحدي أكبر شركات ادارة الفنادق في العالم، ويتكون كل مبني من ثلاث أدوار بمساحة 1500 م٢ لكل دور ( بإجمالي 84 مكتب إدراي و 31 وحدة تجارية) ، يتم تقسيمها بشكل حصري طبقا لاحتياجات الشركات والأفراد، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية والتحرك السلس بين المباني المختلفة.

يقع URBN K في موقع استراتيجي إمام الجامعة الألمانية، ويبعد 3 دقائق شرقا لشارع التسعين، و3 دقائق غربًا لطريق العين السخنة، و٣ دقائق شمالا للطريق الدائري، وهي واحدة من أكثر المواقع ذات الجاذبية التسوقية في القاهرة الجديدة.

يمثل URBN K المكان الأمثل لتجمع رواد الأعمال الشباب ذو الأفكار الإبداعية والفنية، حيث يضم جميع الخدمات التي تحتاجها المكاتب والعاملين بها لأداء عملهم اليومي بشكل غير نمطي ومريح، من صالات جيم حديثة والعلامات التجارية العالمية الراقية.