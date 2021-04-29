زراعة 2000 شجرة مثمرة بقرى مركز شربين لزراعتها ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الدقهلية فريق المحافظات

تسلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية " 2000" شجرة مثمرة " زيتون " لتوزيعها وزراعتها بقري مركز شربين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة " لتطوير قري مصر.

ووجه " المحافظ " الشكر للمهندس محمد قبطان المنسق العام لحملة هنجملها وصاحب فكرة المبادرة علي المجهود الرائع والمساهمة بشكل فعال والمتابعة المستمرة لتحقق حملة هنجملها اهدافها المرجوة.

والجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية تتم داخل قري مركز شربين وتضم 26 قرية يتم إعادة تطويرهم بالكامل من بنية أساسية صرف صحي ومياه ورصف طرق وكهرباء وإنشاء مجمعات للمصالح الحكومية وتضم مكاتب للبريد والتموين والسجل المدني لتوفير جميع الخدمات للمواطنين .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون الكامل بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.