رصف شوارع مدينة طنطا فى الغربية والمحافظ يوجه برفع كل الإشغالات

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، جولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب، حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف بمراحله المختلفة بشارع 25 الجلاء، شارع الإسكندرية، شارع سكة المحلة وطريق شوبر المزدوج من الطريق السريع، وذلك في إطار حرص المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة أعمال التطوير بالمحافظة.

وخلال جولته بالعاصمة، وجه الدكتور طارق رحمي بالتعامل الفوري الحازم مع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات وتتعدى على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما استمع لشكاوى بعض المواطنين ووجه بحلها على الفور.

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات، استخدام المطهرات والابتعاد عن التجمعات خاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل الموجة الثالثة من الفيروس.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.