رئيس مدينة نقاده بقنا: البدء فى منظومة التراخيص الجديدة أول مايو

قنا صابر سعيد

قال ياسر أحمد، رئيس مدينة نقادة بقنا، إنه من المقرر بدء منظومة التراخيص الجديدة فى المدينة بداية شهر مايو القادم، وأوضح ياسر أحمد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مدينة نقاده هى المدينة الوحيدة التى وقع عليها الاختيار لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة بقنا، من ضمن 27 مركزا ومدينة على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن بدء إطلاق منظومة التراخيص الجديدة بالبناء والمقرر تعميمها خلال الفترة المقبلة، وتدرب عدد من الموظفين بالوحدات المحلية على تطبيق المنظومة الجديدة من قبل وزراة التخطيط وتدريب مديرى الإدارات الهندسية ومديرى المراكز التكنولوجية.