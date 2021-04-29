رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: مثالاً يحتذى به فى الوطنية

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة.
وقال جبالي في برقية التهنئة:" أتقدم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد".
وتابع رئيــس مجلس النواب:" قداسة البابا مثالاً يحتذى به في الوطنية، وصاحب مواقف مساندة للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، داعيا المولى أن يرعى الوحدة الوطنية ويديم الألفة".
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