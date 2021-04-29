اليوم السابع
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رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: مثالاً يحتذى به فى الوطنية

الخميس، 29 أبريل 2021 12:09 م
رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: مثالاً يحتذى به فى الوطنية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‏، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة.

 

وقال جبالي في برقية التهنئة:" أتقدم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد".

 

وتابع رئيــس مجلس النواب:" قداسة البابا مثالاً يحتذى به في الوطنية، وصاحب مواقف مساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، داعيا المولى أن يرعى الوحدة الوطنية ويديم الألفة".

 


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