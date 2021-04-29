رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: مثالاً يحتذى به فى الوطنية

كتب ـ هشام عبد الجليل

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‏، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة.

وقال جبالي في برقية التهنئة:" أتقدم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد".

وتابع رئيــس مجلس النواب:" قداسة البابا مثالاً يحتذى به في الوطنية، وصاحب مواقف مساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، داعيا المولى أن يرعى الوحدة الوطنية ويديم الألفة".