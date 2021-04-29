رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع أعيان وحكماء طبرق المصالحة الوطنية

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، مساء اليوم الخميس، مجلس أعيان وحكماء مدينة طبرق. وأكد المجلس الرئاسى الليبى فى بيان له، أن الاجتماع تناول سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، إضافة إلى تردى الأوضاع الخدمية التي تعاني منها المدينة.

وطمأن رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الأعيان والحكماء بأنه سيقوم على الفور بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه مدينة طبرق وخدمة سكانها فى أقرب وقت ممكن، خصوصاً الإشكالات المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء.

بدوره أعرب أعيان وحكماء مدينة طبرق عن دعمه التام لرئيس المجلس الرئاسى الليبى، وتسخير كافة جهوده للمساهمة فى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.