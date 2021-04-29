اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع أعيان وحكماء طبرق المصالحة الوطنية

الخميس، 29 أبريل 2021 08:45 م
رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع أعيان وحكماء طبرق المصالحة الوطنية اجتماع رئيس المجلس الرئاسى الليبى مع أعيان وحكماء مرزق
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، مساء اليوم الخميس، مجلس أعيان وحكماء مدينة طبرق. وأكد المجلس الرئاسى الليبى فى بيان له، أن الاجتماع تناول سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، إضافة إلى تردى الأوضاع الخدمية التي تعاني منها المدينة.

وطمأن رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الأعيان والحكماء بأنه سيقوم على الفور بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه مدينة طبرق وخدمة سكانها فى أقرب وقت ممكن، خصوصاً الإشكالات المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء.

بدوره أعرب أعيان وحكماء مدينة طبرق عن دعمه التام لرئيس المجلس الرئاسى الليبى، وتسخير كافة جهوده للمساهمة فى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

 

 


ليبيا

اخر اخبار ليبيا

المجلس الرئاسي الليبى

حكماء مرزق

المصالحه الوطنيه في ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة