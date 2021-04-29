اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 11:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة الليبية: هناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى

الخميس، 29 أبريل 2021 10:54 م
رئيس الحكومة الليبية: هناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، إن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب في ليبيا مرة أخرى.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية خلال الاجتماع، أن الكهرباء انقطعت اليوم بفعل بفاعل، وأن من يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين.

وشدد رئيس الحكومة الليبية في كلمته لأعيان تاجوراء: "رفضنا طلبا بإلغاء رحلتنا لسرت بسبب وجود قوات أجنبية بالمطار" وفق قوله.

وعن المؤسسة الليبية للاستثمار، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنه يعتزم كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب، ويجب أن يعلم الليبيون حجم أرصدتهم واستثماراتهم في الخارج.

 


ليبيا

اخبار ليبيا

حكومه ليبيا

الحكومه الليبيه

المؤسسه الليبيه للاستثمار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة