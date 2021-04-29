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خميس العهد.. رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس تجديد العهود بكاتدرائية القديسين

الخميس، 29 أبريل 2021 11:34 ص
خميس العهد.. رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس تجديد العهود بكاتدرائية القديسين الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قداس تجديد العهود اليوم بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك وذلك بمناسبة خميس العهد.
 
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية
 
وقال المطران منير حنا خلال الصلوات: إخوتى وأخواتى فى عشائه الخير أعطى يسوع السيح تلميذه وصية جديدة وهي أن يحبوا أحدهم الأخر، وصلى من أجلهم ليكونوا واحدا، مضيفا أنهم أعطاهم علامة أبدية عن حبه في السر المقدس للخبز والخمر، حيث كرس نفسه لخدمة أبيه، ليكون رئيس كهنة العهد الجديد مستكملا: لذا ادعوكم لتجددوا نذوركم (عهودكم) في خدمته كوكلاء سرائر الله وخدام نعمته.
 
قداس خميس العهد
قداس خميس العهد
 
ووجه المطران حديثه للخدام العلمانيين: عندما تم تكليفك، تعهدت أن تكون أمينا لأجلهم. هل ستفعل كل ما في وسعك لتشهد لحبة لشعبه؟ فرد الخادم: بمعونة الله سأفعل. 
 
كما خاطب المطران الشمامسة عند رسامتك كشماس، تلقيت نير السيح الذي لم يأت ليخدم بل ليخدم وتساءل هل ستستمر بأمانة في هذه الخدمة لتبني شعب ال في حقه وتخدمهم باسمه؟ فأجاب الشماس بمعونة الله سأفعل.
 
وتوجه المطران للقساوسة قائلا: عند رسامتك للكهنوت، أخذت السلطة لمراقبة شعب الله والعناية به، وتأكيد غفران الله لهم ومباركتهم باسمه، وإعلان إنجيل الخلاص، وخدمة أسرار عهده الجديد. متسائلا: هل ستستمرون كوكلاء أمناء على أسرار الله، مبشرين بإنجيل السيح وخدمة أسراره القدسة؟ فأجاب الكهنة: بمعونة الله سنفعل.
 
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
 
كما صلى المطران منير صلاة تكريس الزيت المقدس التى يتم الاحتفال بها عادة يوم خميس الأسرار، حينما يجتمع الكهنة والشمامسة وممثلي الأبروشية حول الأسقف الذي يبارك الزيوت المقدسة: زيت مسحة المرضى، وزيت المعمودية المستخدم في منح الأسرار على مدار السنة في الأبروشية.
 
يأتي ذلك بمناسبة "خميس العهد"، أو خميس الأسرار وهو عيد مسيحي يسبق عيد القيامة (الفصح)، وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه وفقًا للأناجيل القانونية، وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته.
 
الحضور
الحضور

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 


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