حملة مكبرة بقرية العمدة بالسويس لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

السويس - سيد نون

شنت رئاسة حى الجناين بمحافظة السويس، حملة مكبرة بقرية العمدة ، اليوم الخميس لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع قوات الأمن، وقادت الحملة عليا فريد، رئيس حى الجناين وضباط إدارة ومباحث المرافق وقوة أمنية من قسم شرطة الجناين وعماد حمدى مساعد رئيس الحى.

وشملت فض الأسواق العشوائية بقرية العمدة وكذلك إزالة الباعة الجائلين وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات المتعدين على الطريق العام والباعة الجائلين.

ومن جانبها قالت عليا فريد، إنه توجد حملات مستمرة على جميع القرى و المناطق من اجل التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى إزالة الاشغالات والتعديات.

وأشارت عليا فريد، إلى وجود تعليمات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على خروج حملات صباحية و مسائية من أجل الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لتاكد من الالتزام أصحاب المحلات والمواعيد المحددة تعليمات الوقائية.