حكاية ست جدعة.. أسماء توفى زوجها ورفضت الزواج وعملت بورشة للخياطة ببنى سويف

قالت أسماء مصطفي، إنها تزوجت في عام 2012 وتوفي زوجها في عام 2015 لتدخل في حالة من اليأس في البداية، ثم ذهبت مرة أخري إلي منزل والدها لتتعلم الخياطة والعمل في حضانة خاصة وتعليم كبار السن ومحو أميتهم تطوعا.

وأوضحت أسماء مصطفي، أنها حصلت علي دورة تدريبية في الخياطة بعد وفاة زوجها وذلك لعمل فساتين تزامنًا مع تعليم كبار السن من أهالي قريتها في منزلها، مضيفة أنها تتمني أن يحقق أبنائها ما لم تستطيع تحقيقه وأنها تعمل للأنفاق علي أبنائها، كما أنها لم تقبل مساعدات من أحد.



وأشارت أسماء مصطفي، إلي أن عدد من الزبائن يطلبون منها تصميمات محددة متواجدة علي الإنترنت وتقوم بصناعة الفستان، وتختلف المصنعية من فستان إلي آخر بحسب القماش وساعات العمل.



ولفتت أسماء مصطفي، أنها تعمل في أشكال وأنواع متعددة من الفساتين وملابس الفتيات والسيدات التي يطلبها الزبائن وتقوم بصناعتها بمهارة، بالإضافة إلي صناعتها لفساتين الخطوبة والتي يستغرق الفستان الواحد يومًا في صناعته، ويتراوح سعره 300 جنيهًا والمصنعية 70 جنيهًا، مضيفة أنها تقوم بعرض منتجاتها عن طريق جروب علي صفحة بالفيس بوك.