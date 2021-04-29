اليوم السابع
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حريق بمستودع للأسلحة فى بلغاريا

الخميس، 29 أبريل 2021 01:00 ص
حريق بمستودع للأسلحة فى بلغاريا حريق - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام بلغارية باندلاع حريق في مستودع تابع لمصنع "أركوس" للأسلحة في مدينة لياسكوفيتس وسط بلغاريا، وذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية أن السلطات تلقت بلاغا باندلاع الحريق عند الساعة 12:40 بالتوقيت المحلى، وتم إجلاء السكان عن المناطق المحيطة، ولم يصب أحد بأذى، بحسب " روسيا اليوم".

وأكد بانكو بانكوف مدير مصنع "أركوس" عدم وجود أي خطر على مدينة لياسكوفيتس والقرى القريبة منها أو على البيئة، وبحسب وسائل الإعلام، فإن الحريق طال منشآت بعيدة عن تلك المخزونة فيها الأسلحة والذخيرة، ولا يوجد خطر على الذخيرة.


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