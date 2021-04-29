حبس سباك طعن عاطلا عاكس شقيقته فى نهار رمضان بالخليفة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس سباك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة عاطل بطعنة نافذة فى البطن بسلاح أبيض "سكين" عقب مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم أمام المارة بالشارع، بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقة المتهم في نهار رمضان بمنطقة الخليفة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى المنيل الجامعي باستقبالها المجنى عليه، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، وبانتقال رجال مباحث قسم شرطة الخليفة والفحص وسؤال المصاب تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد جيرانه سباك.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وضبط بحيازته سكين مستخدم في الواقعة، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة لقيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته، ومقيمة بذات العنوان، تطورت إلى قيام المتهم بطعن المصاب وإحداث إصابته بالأداة المضبوطة، وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.