حبس تاجر مخدرات بعد ضبطه وبحوزته ربع كيلو شابو و40 تذكرة هيروين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قرر المستشار محمود عبد الوهاب، مدير نيابة مركز سوهاج، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطه، وذلك وبحوزته ربع كيلو من مخدر الشابو و40 تذكرة من مخدر الهيروين قبل عملية الترويج على عملائه المتعاطين بها.

وأمرت النيابة، بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائى بالطب الشرعى لفحصها وإعداد تقرير عنها تم تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

كان اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج مفادها قيام أحد الأشخاص بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة وخاصة مخدرى الشابو والهيرويين متخذا من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد أحمد صابر معاون أول مباحث مركز سوهاج والنقيب خالد النجار معاون مباحث مركز سوهاج، وتم ضبط عامل 42 سنة مقيم روافع القصير مركز سوهاج، والسابق اتهامه فى 28 قضية ما بين اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وسرقة وسائل نقل وحيازة أسلحة وبحوزته 40 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 120 جراما، 88 تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن 250 جراما، ومبلغ 120 جنيها وهاتف محمول شخصي و 5 هواتف محموله متحصلات من عملائه المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم و3 لمبات زجاجية لتعاطى مخدر الشابو و2 معايير بلاستيكية لتجزئة مخدر الشابو، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2325 لسنة 2021 إدارى مركز سوهاج.