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جامعة طنطا تطلق مبادرة «تعالى نحلم لبكره» دعما لـ «حياة كريمة»

الخميس، 29 أبريل 2021 12:49 ص
جامعة طنطا تطلق مبادرة «تعالى نحلم لبكره» دعما لـ «حياة كريمة» جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على تدشين مبادرة «تعالي نحلم لبكره»، دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
 
أكد رئيس الجامعة طنطا ، في بيان له أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين من أبناء محافظة الغربية وجامعة طنطا ، وتبنى أفكارهم الطموحة في كافة المجالات، وذلك فى إطار دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي يقودها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
وأضاف الدكتور محمود ذكى ، أن الجامعة حريصة على اتاحة مشروعات لأبناء محافظة الغربية وجامعة طنطا والتى تهدف إلى خدمة الجامعة والمجتمع في كافة المجالات، وتعزيز دور ‏الجامعة المجتمعي بدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالينا بمحافظة الغربية وإقليم وسط الدلتا.
 
 

جامعة طنطا

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