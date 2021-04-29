توريد 45 ألفا 166 طن قمح لصوامع وشون أسيوط والمنوفية

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 7166 طن من محصول القمح لصوامع وشون المحافظة لموسم 2021، مشيراً إلى أن المساحة التى تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 3500 فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتى تقدر بـ 233 ألفا و171 فدانا.

ولفت إلى أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هى 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بجميع شون وصوامع ومراكز تجميع محصول القمح لافتا الى استمرار أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعى المصرى وشركات المطاحن والصوامع وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم موجها بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ جيد لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وكلف محافظ أسيوط مسئولى الزراعة والتموين بالاستمرار فى تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القرى والمراكز والمدن للاستعداد لاستلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

من جانبها أشارت هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى انه يجرى متابعة أعمال التوريد يوميًا لاستقبال الأقماح من المزارعين طبقاً لأسعار التوريد ووفقاً لدرجة النظافة المحددة لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد وتحديد اللجان المسئولة عن استلام الاقماح من المزارعين بكل موقع على حده كما تم تسكين مهندس زراعى فى كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحة أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجى القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو القادم.

من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن أسعار توريد القمح المحلى لعام 2021 والتى اعلنها وزير التموين بناء على موافقة مجلس الوزراء يعد اعلى من سعر العام الماضى وذلك مراعاة لمتطلبات الفلاح المصرى والارتقاء بالزراعة الوطنية حيث وصل سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، لافتا إلى أنه سيتم سداد مستحقات ( الموردين - المزارعين ) بعد 72 ساعة من التوريد موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 ونصف صباحا إلى 6 مساء برئاسة مفتش التموين فى كل لجنة لافتا إلى أن موسم توريد القمح المحلى اعتباراً من 15 ابريل الجارى ولمدة ثلاثة اشهر حتى 15 يوليو 2021 على ان تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 ونصف صباحاً حتى 6 مساءً، مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عملية التوريد.

على جانب آخر، أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه ما تم توريده حتي الآن من محصول القمح لموسم 2021 بلغ ما يزيد عن 38 ألف و 50 طن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم أمس الأربعاء توريد 3 آلاف و 787 طن، لافتاً أنه يوجد 14 صومعة وشون وهناجر بنطاق المحافظة تستقبل الأقماح من المزارعين مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و 725 جنيها للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة ، مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون علي قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلي من العام السابق، وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي إعتمدتها الوزارة بضوابط محددة .

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع.

كما أكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.