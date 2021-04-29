تموين دمياط يحرر 3580 محضرا متنوعا ويؤكد توصيل الغاز لـ38 مخبزا

دمياط - معتز الشربينى

قال المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط الجديدة ، أن مديرية تموين دمياط نفذت عدة حملات تموينية متنوعة منذ مطلع العام الحالى لضبط الأسواق ومنع الجشع والاستغلال والحفاظ على أموال الدولة وتحصيل مستحقاته المالية من المخالفين ، حيث بلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها 3580 محضر مخالفات تموينية متنوعة حتى الآن بمختلف الأسواق.

وأضاف الغزاوى أن محاضر الغش التجارى بلغت 51 محضرا ، يشمل إنتهاء صلاحية وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وتم تحرير 18 محضر سلعة مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات ودخلت البلاد بطرق غير شرعية ، وكذلك تحرير 44 محضر بدال تموينى للتلاعب فى أموال دعم السلع التموينية ، وتحرير 51 محضر بيع بأزيد من التسعيرة و101 محضر لمستودعات الغاز التلاعب فى الأوزان.

وأشار على الغزاوى فى لقائه مع" اليوم السابع" إلى أنه تم استقبال توريد القمح باجمالى 2000 طن قمح بمختلف الشون خلال 4 أيام ، تحت إشراف حنان جرسون مدير صيانة الحبوب وياسر جمعة مدير الرقابة على المطاحن، مشيرا إلى أنه سبق أن تم تجهيز عدد من الشون وعددها 8 شون منها 6 شون تتبع البنك الزراعى ويخزن بكل منها 2560 طن، و2 تتبع شركة مطاحن شرق الدلتا منها السادات بمساحة تخزينية 2700 طن والثانية شونة السنانية بمساحة تخزينية 8000 طن.

وأكد الغزاوى للـ "اليوم السابع" إلى أن توريد القمح بحالة ممتازة وبنسبة نظافة تصل 23 قيراطا حسب تعليمات الوزارة والضوابط المنظمة لذلك ، مؤكدا أن سعر الأردب يتراوح بين 700: 725 جنيه

مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان استلام وفرز كل الشون برئاسة مندوب التموين وعضوية مديرية الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجمعيات التعاونية القبانى وأعدت مديرية التموين بدمياط غرفة عمليات مقرها ديوان عام التموين لمتابعة استلام القمح ومخاطبة جهات التسويق" البنك الزراعى المصرى شركة مطاحن شرق الدلتا" لإجراء عمليات التعقيم والتطهير لمواقع التخزين.

وأكد مدير تموين دمياط إلى أن خطوات استلام القمح بالشون تبدأ باستلام المزارع الخيش من المطحن ثم التعبئة والتأكد من نظافة القمح لتحديد السعر للأردب ، ثم الوزن والتسليم بإيصال للجنة التموين ثم يتم المحاسبة وتسليم مبلغ التوريد فى اليوم التالى .

كما أضاف الغزاوى إلى أنه جارى العمل على تنفيذ ملصق بلاستيك بلون خاص لكل محطة تعبئة أسطوانات غاز ، بحيث يوضع على فوهة الأسطوانات على الطبة البلاستيكية ولا تستخدم إلا مرة واحدة لحماية الاسطوانات من تلاعب الأوزان وتحديد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نقص الوزن فى المحطة القائمة بالتعبئة ، وذلك فى إطار احكام الرقابة على وزن اسطوانات الغاز ومحطات التعبئة بدمياط .

وأكد الغزاوى أن مديرية التموين بدمياط ، قد رصدت وجود تلاعب فى وزن اسطوانات الغاز داخل المحطات ، وذلك من خلال الحملات التموينية التى شنتها لجان المتابعة والرقابة على مختلف محطات تعبئة الغاز.

كما أضاف على الغزاوى إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 38 مخبز بقرى مركز كفر سعد ، ضمن مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وذلك على نفقة هيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجا وجارى تنفيذ توصيل 11 مخبزا بعد استكمال الإجراءات.

وأشار الغزاوى إلى أنه تم تحصيل مبلغ مليون و728 ألف جنيه تحصيل مديونيات مستحقة على أصحاب المخابز لصالح الدولة ، كما تم تحرير 304 محضر مخالفة مخابز تستحق غرامات واجبة السداد لصالح هيئة السلع التموينية بمبلغ 966.212 ألف جنيه .

وأضاف مدير عام تموين دمياط إلى أن إدارة حماية المستهلك استقبلت 30 شكوى منذ بداية العام الجارى من المواطنين تم العمل عليها وحل اغلبها، مؤكدا أنه يمكن للمواطن التواصل مع مديرية تموين دمياط او حماية المستهلك بالإدارات المختلفة للابلاغ عن شكوى حماية مستهلك ويتم التعامل عليها فورا

كما أشار الغزاوى إلى أن مديرية تموين دمياط استعدت لاستقبال موسم أعياد شم النسيم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية تموين دمياط الجديدة بالإدارات التموينية لشن حملات على أسواق بيع الفسيخ والرنجة ومتابعة مواعيد عمل المخابز، وكذلك الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك مؤكدا على توافر كافة السلع التموينية بجميع الأسواق خلال فترة العيد وكذلك توفير كعك العيد بأسعار مناسبة بعدد من منافذ البيع لتلبية احتياجات الأسر، كذلك تم تكليف دارة تموين رأس البر برفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة الأسواق لاستقبال الأعياد.