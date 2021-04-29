"تموين المنيا": توريد 31 ألف طن من القمح إلى الصوامع

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، فى تصريحات صحفية، أنه جرى توريد 31 ألف طن من محصول القمح، منذ بداية التوريد وحتى مساء اليوم الخميس.

وأضاف وكيل الوزارة، أن أعمال التوريد ستنتهي نهاية شهر يونيو المُقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.‏