تعليم الإسكندرية تحتفل بعيد تحرير سيناء بإنتاج فيلم بعنوان "سيناء بين التضحية والبناء"

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مديرية التعليم بالإسكندرية قامت بإحياء ذكرى عيد تحرير سيناء التاسع والثلاثين من خلال إنتاج فيلم تسجيلى بعنوان (سيناء بين التضحية والبناء) يستعرض معلومات عن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لسيناء، ومقاطع فيديو لأبطالنا رجال القوات المسلحة البواسل أثناء تحرير سيناء، تبرز التضحية من أجل تراب الوطن.

وأضاف فى بيان لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، إلى أن مشاهد الفيلم تعبر عن جهود الدولة في تنمية سيناء الغالية، بعد الملحمة التي غيرت المفاهيم العسكرية على الصعيدين المحلي والعالمي وأثبتت براعة الجندي المصري بإصراره وعزيمته ومبادئه على عدم التفريط في ذرة تراب من أرض وطنه .

وأشار " سعد" إلى أن المفاوض المصري أثبت براعة تفاوضية في الحصول على حق وطنه كاملا، وبرز ذلك واضحا في نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في استرداد طابا بالسلام القائم على الحق في التاسع عشر من مارس عام 1989، وسيظل عيد تحرير سيناء عيدًا لكل المصريين تخليدًا لذكرى النصر وبرهانًا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية .

وأوضح "سعد" أن إحياء تعليم الإسكندرية للمناسبات والأعياد القومية والوطنية يأتي في إطار دورها التربوي والتوعوي في توعية أبنائنا الطلاب بهذه الملاحم الخالدة.