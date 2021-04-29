تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم

كتب أحمد حمادة

وقال حسن محمود تاجر دواجن إن الأسعار شهدت ارتفاعا مع بداية شهر رمضان الكريم وذلك نظرا لسحب المطاعم والأسر كميات للشهر الكريم ولكن سرعان مع عاود السعر لطبيعته مرة أخرى بعد أن انخفض الطلب بشكل تدريجي، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 28-32 جنيها، فيما استقر سعر الدواجن البلدى بين 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها.

وفيما يخص أسعار البيض فأوضح محمود في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار البيض الأبيض تراوحت بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.