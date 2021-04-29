تعرف على أسباب حساسية الأسنان وطرق الوقاية

حساسية الأسنان هى تآكل الطبقة الواقية حول الأسنان (المينا)، ووفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية تغطى المينا الأسنان بينما منطقة الجذور تحت خط اللثة مغطاة بطبقة واقية أخرى تعرف باسم الملاط، لكن أسفل المينا والملاط يوجد العاج وهو أقل كثافة من الطبقات الواقية الأخرى، وخلال التقرير التالى نتحدث عن أسباب و الوقاية وعلاج ، وفقاً لموقع "girliciousbeauty".

ما أسباب الحساسية؟

فى حين أن هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تسبب الحساسية، فهذه هي الأكثر شيوعًا: المينا البالية من فرشاة أسنان صلبة أو تنظيف الأسنان بالفرشاة، وتآكل الأسنان نتيجة المشروبات شديدة الحموضة، وتسوس الأسنان والحشوات المتسربة، وانحسار اللثة التى تترك سطح الجذر مفتوحًا بشكل خطير، وطحن أسنانك فى نومك، وتعتبر حساسية ما بعد علاج الأسنان شائعة، لكنها لا تدوم طويلاً.

كيف تعالج حساسية الأسنان؟

تسبب المشاكل المعقدة أسنانًا حساسة للغاية لذلك، تحتاج إلى زيارة طبيب أسنان حتى يمكن التعامل مع المشكلة كما ينبغي، وقد تشمل العلاجات العديد من الإجراءات التى يقوم بها طبيب الأسنان وأشهرها الترابط أو التاج، حسب الحالة التى قد تتطلبها الحالة، وحال إصابتك بأمراض اللثة الخطيرة يجب عليك علاجها أيضًا.

ترقيع اللثة الجراحي: إذا فقدت الكثير من أنسجة اللثة، عليك إجراء عملية جراحية يتم فيها أخذ أنسجة اللثة من جزء آخر من فمك وربطها بالسن الذى فقد أنسجة اللثة، ويستخدم هذا الإجراء لتغطية الجذور المكشوفة ويقلل من الألم المصاحب للحساسية.

قناة الجذر: إذا لم تتحسن أسنانك الحساسة حتى بعد العلاج وما زلت تعاني من ألم مزمن، فقد يوصي طبيب أسنانك بعمل قناة الجذر، هذا الإجراء وفقًا للجمعية الأمريكية لأخصائيي علاج جذور الأسنان يزيل العصب المؤلم تمامًا.



حساسية الأسنان

العلاج في المنزل

إذا لم تكن حساسية أسنانك شديدة، يمكنك دائمًا علاجها في المنزل ببعض الحيل البسيطة:

معجون الأسنان المزيل للحساسية: يمكن أن يقلل معجون الأسنان المزيل للحساسية من الألم الذي يصاحب الأسنان الحساسة بعد الاستخدام المتكر، وهناك مجموعة متنوعة من المنتجات التى لا تحتاج إلى وصفة طبية والتى يمكنك شراؤها، لكن يجب أن تسأل طبيب أسنانك عن المنتج الأفضل لك.

جل الفلوريد: يمكن أن يوصي طبيب أسنانك بهذا العلاج لنشر الفلورايد فوق المناطق الحساسة من اللثة للحفاظ على قوة المينا وتقليل الألم الذي يسري في العصب، قد يقدم لك طبيب الأسنان وصفة طبية من الفلورايد لتطبيقها في المنزل.