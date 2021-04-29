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تعافى وخروج 12 حالة كورونا من مستشفى عزل قفط التعليمى بقنا.. صور

الخميس، 29 أبريل 2021 02:17 م
تعافى وخروج 12 حالة كورونا من مستشفى عزل قفط التعليمى بقنا.. صور المتعافين
قنا صابر سعيد

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أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، اليوم الخميس، عن تعافى وخروج 12 حالة كورونا بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام.

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفىفى بيان له، إن المستشفى سجلت خروج 12حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 292 حالة منذ بداية الموجة الثانية.

وأشار الدكتور مصطفى فهمي، المشرف الطبى، إلى أن الحالات التى تماثلت للشفاء، وكانت حالات متوسطة، وأمراض مزمنة وحرجة، ومتوسط أعمارهم ما بين 47 إلى 90 عاما.

وأضاف الدكتور محمد رمضان مدير فريق مكافحة العدوي، أن المستشفى لا تتوانى لحظة عن تقديم الدعم الكامل للمرضى لتماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية دكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، كما أشاد رمضان بالدور العظيم الذى تقوم به الفرق الطبية بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها، ووجه جميع المرضى الشكر للطاقم الطبى بالمستشفى على مجهودهم معهم طوال فتره الإقامة بالمستشفى.

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