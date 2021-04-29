اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل بالهرم

الخميس، 29 أبريل 2021 10:40 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل بالهرم إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، واشتبه رجال المباحث في زوجها، وجارٍ إجراء التحريات لكشف غموض الحادث. 
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها مصابة بجرح بجسدها. 
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستماع لأقوال زوجها، وبيان حقيقة سقوطها على لوح زجاجي واصابتها، ام وجود شبهة جنائية والاشتباه في زوجها. 
 
تم الاستماع لأقوال الزوج، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

قسم الهرم

أمن الجيزة

جريمة الهرم

حادث الهرم

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