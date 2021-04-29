بيان مجموعة 5+5: دمج أفراد الأمن فى ليبيا واختيار قيادة مشتركة مقرها سرت

كتب سمير حسنى

رحب البيان الختامي لمجموعة 5+5، بدعوة مجلس الأمن لاحترام وقف النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، داعية الدول للالتزام بإخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورا من ليبيا.

وشدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ أحكام اتفاق وقف النار في ليبيا، كاشفا عن وجود اقتراحات لتذليل الصعوبات التي تعيق فتح الطريق الساحلي ، مهددا بالإعلان عن معرقلي فتح الطريق الساحلي في حال لم يتم فتحه قريبا.

وكشف البيان عن اختيار قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها البدء بتنفيذ مهامها، واختيار سرت مقرا لقيادة القوة المشتركة، مشيرا إلى أنه تم تكليف قيادة القوة المشتركة دمج أفراد القوى من الجانبين معا وإعادة توزيعهم.