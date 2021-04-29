اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 06:42 ص
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بولندا تعلن تخفيف قيود مكافحة فيروس "كورونا"

الخميس، 29 أبريل 2021 06:10 ص
بولندا تعلن تخفيف قيود مكافحة فيروس "كورونا" مسحة فيروس كورونا
وارسو (أ ش أ)

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 أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وصرح مورافيسكي بأن الأطفال الصغار سيعودون إلى المدارس ويعاد فتح مراكز التسوق والمتاحف والمعارض الفنية بدءًا من 4 من مايو المقبل مع الالتزام باحتياطات التعقيم، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا".

كما سيسمح للفنادق باستقبال النزلاء بدءًا من 8 من مايو وسيسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدماتها بالمناطق المفتوحة والحدائق بدءًا من 15 من مايو، فيما سيعود الطلاب بجميع المراحل للانتظام في الصفوف الدراسية بدءا من 29 من مايو.

وأكد رئيس الوزراء أن البلاد قد تخطت المرحلة الأسوأ بالفعل فيما يخص أعداد الإصابات وأن البلاد تتفائل بحذر إلا أن الفيروس لا زال موجودًا وخطرًا جدًا. وكانت السلطات أعلنت /الإثنين/ تخفيف بعض القيود في المناطق التي تنخفض فيها أعداد الإصابات.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء تخطي مليوني و700 ألف فيما تخطى إجمالي الوفيات 66 ألف و500 حالة وفاة.

 

 

 


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