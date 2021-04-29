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بلومبرج: وفد أمريكى يزور المنطقة لتهدئة المخاوف حيال المحادثات مع إيران

الخميس، 29 أبريل 2021 12:57 ص
بلومبرج: وفد أمريكى يزور المنطقة لتهدئة المخاوف حيال المحادثات مع إيران جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن سترسل وفدا من كبار المسئولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع حيث يسعى الرئيس إلى تهدئة مخاوف الحلفاء بشأن المحادثات النووية الإيرانية ومعالجة القضايا المتعلقة بشراء الإمارات المزمع لطائرات F-35 القتالية.

وسيرأس فريق المسئولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع منسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكجورك ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على الخطط. وترجح الخطط المبدئية زيارة دول منها المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وتأتي زيارة المجموعة وسط قلق متزايد بين الحلفاء الأمريكيين في المنطقة من أن الرئيس جو بايدن سوف يتجاهلهم بينما يتطلع إلى إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو مواجهة الصين. كما أنهم قلقون من محاولته إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران والذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مسئول بالإدارة، طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة الأمور الدبلوماسية ، إن الوفد سيناقش قضايا مهمة مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط. ورفض مسؤولون من وزارة الخارجية التعليق.

ومن بين الأعضاء الآخرين في الوفد الأمريكي ، جوي هود ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى ، ودانا سترول ، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط ، وفقًا لما ذكرته المصادر.


وفد أمريكى يزور الشرق الاوسط

العلاقات الامريكية الخليجية

الاتفاق النووى الايرانى

السعودية

الامارات

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