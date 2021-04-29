بريطانيا تطلب 60 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا تمهيدا لحملة تطعيم فى الخريف

لندن (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك اليوم الخميس، أن بلاده قامت بطلب استيراد 60 مليون جرعة جديدة من لقاح "فايزر" الأمريكى تمهيدًا لحملة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين فى فصل الخريف المقبل.

وقال هانكوك -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية- إن شراء جرعات جديدة من اللقاح سيجعل المواطنين "آمنين ويتحركون بحرية".

وكان تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف عن رصد ثلاث حالات من متغير كورونا الهندى داخل مدرسة فى مدينة ليستر الإنجليزية، ما أثار حملة مكبرة من الاختبارات لاكتشاف أى حالات محتملة، ووفقا للتقرير تم اكتشاف السلالة، المرتبطة بانفجار عدد الحالات فى الهند، 132 مرة فى المملكة المتحدة لكن الخبراء يقولون إنه من المحتمل أن يكون هناك مئات أخرى .

وقال مدير الصحة العامة فى مدينة ليستر البروفيسور إيفان براون إن جميع الحالات المصابة بالسلالة الهندية تم عزلها وتتبع المخالطين، ولم تتم تسمية المدرسة وليس من المعروف ما إذا كانت حالات المتغير B.1.617 بين التلاميذ أو الموظفين.

وقال رؤساء مجلس المدينة إن الأشخاص سافروا قبل إضافة الهند إلى القائمة الحمراء البريطانية، لكنهم لم يحددوا ما إذا كانوا قد ذهبوا إلى الهند نفسها.