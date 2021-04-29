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بدون امتحانات وحضور.. كيف يتم تقييم تلاميذ الصفوف الأولى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 29 أبريل 2021 12:13 م
بدون امتحانات وحضور.. كيف يتم تقييم تلاميذ الصفوف الأولى.. اعرف التفاصيل تلاميذ المدارس
محمود طه حسين

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بدون عقد امتحانات تحريرية في المدارس وحضور للأطفال خلال تلك الفترة، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء العام الدراسى لصفوف النقل من الأول حتى الثالث الابتدائى وأيضا في مرحلة الروضة، فيما أكدت الوزارة، أن تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى وفق ما تعلمه الطلاب وما اكتسبه من مهارة حقيقة.
 
وأوضحت الوزارة أن آلية التقييم بالصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية يقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، لافتة إلى أنه سوف يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقى.
 
وأشارت الوزارة إلى أن ألوان التقييم عبارة عن  اللون الأحمر وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات"، أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر، واللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية، واللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة، واللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.
 
وأوضحت الوزارة أن معلمي الصف الأول الابتدائي يمكنهم كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم، من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة، وعند ملء الاستمارة النهائية للتقييم، تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم، وهى" الأحمر والأصفر والأخضر، والأصفر".
 
 

التربية والتعليم

التقييم فى الصفوف الاولى

اخبار مصر

اخبار مصرية

تقييم صفوف اولى

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