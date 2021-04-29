اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 03:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن فى خطاب الـ100 يوم أمام الكونجرس: وفرنا 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الخميس، 29 أبريل 2021 03:20 ص
بايدن فى خطاب الـ100 يوم أمام الكونجرس: وفرنا 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا بايدن
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه جاء اليوم لكي يتحدث أمام الجميع عن الفرص والتحديات التي تواجه الشعب الأمريكي، وعن عن الأزمات من أجل مستقبل الولايات المتحدة.

وأضاف في خطابه اليوم أمام الكونجرس الأمريكي بمناسبة مرور الـ100 يوم الأولى على حكمه أنه تم توفير 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مضيفاً أنه تم تحقيق أكبر إنجاز لوجستي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد "بايدن" أن كل شخص في الولايات المتحدة يبلغ أكثر من 16 عاما أصبح بإمكانه الحصول على اللقاح، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية ستحوِّل المخاطر لإمكانات وستجعل الأزمات فرصاً والنكسات قوة.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي ألقى خطابه في نفس القاعة التي اقتحمها انصار الرئيس  السابق دونالد ترامب فى 6 يناير لعرقلة التصويت على تأكيد فوزه في الانتخابات الأمريكية، وهو ما دفع السلطات الأمنية لتعزيز الإجراءات الأمنية حول واشنطن العاصمة ومبنى الكابيتول الأمريكي قبل خطاب الليلة.

وفى سابقة تاريخية، تجلس كلا من نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى خلف بايدن وهو يلقى خطابه الرئاسى التقليدى أمام الكونجرس والذى كان من المفترض أن يلقيه بعد 40 يوما على دخوله البيت الأبيض، وهو ما لم يحدث لدواعي كورونا، ليتم إرجاء هذا الخطاب والاكتفاء بخطاب الـ100 يوم الأولى.

 

وسيكون خطاب بايدن بذلك هو الخطاب رقم 98 الذي يلقيه رئيس منتخب أمام الكونجرس حيث ألقي معظم الرؤساء الجدد خطاباتهم خلال 40 يوم من تولي المنصب.

ويتحدث بايدن فى خطابه عن التشريع الضخم الثالث لرئاسته، وهي خطة العائلات الأمريكية البالغة 1.8 تريليون دولار والتي تركز على الأطفال ويتطرق كذلك إلى مواضيع إصلاح الشرطة والعدالة العرقية وأزمة المناخ وخطته للبنية التحتية والوحدة والهجرة.

 

 


بايدن

جو بايدن

خطاب بايدن امام الكونجرس

الكونجرس

كامالا هاريس

نانسى بيلوسى

خطاب بايدن لأول 100 يوم فى رئاسته

البيت الابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"بايدن" أمام الكونجرس: نواجه أزمة صحية هي الأكبر منذ أكثر من قرن

الخميس، 29 أبريل 2021 03:12 ص

عبد الحليم قنديل: أهم وعد حققه بايدن تطعيم 100 مليون قبل انتهاء 100 يوم على ولايته

الخميس، 29 أبريل 2021 03:00 ص

كيف غيرت كورونا من مراسم خطاب بايدن أمام الكونجرس.. 200 شخص فقط يحضرون من إجمالى 1600.. الخدمة السرية تتولى التأمين وتشديد للإجراءات.. و"التلقيح" أو "اختبار سلبى" شرط الدخول.. والسيدة الأولى تحرم من دعوة ضيوفها

الخميس، 29 أبريل 2021 02:45 ص

"حولنا الأزمات لفرص".. بايدن يرفع شعار "أمريكا تتحرك مجددا" أمام الكونجرس

الخميس، 29 أبريل 2021 02:31 ص

من 1600 شخص إلى 200.. كيف غيرت كورونا من تقاليد خطاب بايدن أمام الكونجرس

الخميس، 29 أبريل 2021 02:01 ص

CNN: بايدن يكشف تفاصيل خطته للعائلات الأمريكية أمام الكونجرس.. تعرف عليها

الخميس، 29 أبريل 2021 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة