بايدن بعد خطاب الـ100 يوم: الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم مرة أخرى

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة مستعدة للانطلاق مرة أخرى بعد انجازات حققتها إدارته خلال 100 يوم من العمل منذ توليه مهام الرئاسة، تعليقا على خطاب الـ100 يوم الذي القاه أمام الكونجرس، مشيرا إلى أن امريكا تعمل الان من أجل قيادة العالم مرة أخرى.

وغرد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "بعد 100 يوم من الإنقاذ والتجديد ، أمريكا مستعدة للإقلاع. نحن نعمل مرة أخرى. والحلم مرة أخرى. والاكتشاف مرة أخرى. وقيادة العالم مرة أخرى. لقد أظهرنا بعضنا البعض وللعالم بأنه لا يوجد استقالة في أمريكا".



بايدن على تويتر

ودعا الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إلى إصلاح تشريعي شامل لقطاع الشرطة، مضيفاً في خطابه الأول أمام الكونجرس فجر الخميس والذي يأتي بعد 100 يوم من تولي مهامه أن إدارته ستتصدى للتهديدات الإرهابية ضد بلادنا بعد انسحاب قواتنا من أفغانستان، مؤكدا أن الحرب بأفغانستان هي الأطول وآن لنا سحب قواتنا.

وأكد أنه يجب التعاون للقضاء على مرض السرطان، الذي عانى منه ابنه وتوفى به، حيث توفى بمرض سرطان الدماغ، لافتا إلى إن الهدف هو أن تبقى الولايات المتحدة في الريادة خلال القرن الـ21، مشدداً على أن أي دولة ستحصل على تعليم جيد سوف تكون دولة أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، لذا نقوم بدعم متواصل ومستمر للتعليم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تواجه أزمة صحية هي الأكبر منذ قرن ألا وهي أزمة فيروس كورونا المستجد، وأزمة اقتصادية هي الأكبر منذ الانهيار الكبير، منوهاً بأن الولايات المتحدة على المسار الصحيح رغم هذه الأزمات.