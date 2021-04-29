باستثمارات 2 مليار جنيه.. البطل جروب للإسكان والتعمير تطلق مشروعها "روك كابيتال 1" بالعاصمة الإدارية

أحمد حسن

أعلنت البطل جروب للإسكان والتعمير عن إطلاق مشروع "روك كابيتال 1" أولى مشروعاتها الإدارية في السوق المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه مصري - وقد جاء الإعلان بحضور المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبطل جروب للإسكان والتعمير، ويوسف سمير، مدير المبيعات التجارية للبطل جروب.

يتميز "روك كابيتال 1" بموقع استراتيجي في الحي المالي يتمتع بإطلالة مباشرة على القصر الرئاسي والحدائق الرئاسية، وعلى مقربة من مقار الوزارات والبنك المركزي، بالإضافة لأهم المعالم الثقافية مثل دار الأوبرا ومدينة المعرفة، وعلى مسافة بسيطة من مطار العاصمة ومقار السفارات الأجنبية. يتكون المبنى من طابقين تحت الأرض مجهزين كموقف للسيارات على مساحة تبلغ 22,000 متر مربع لاستيعاب احتياجات مستخدمي "روك كابيتال 1" وطابق أرضي و7 أدوار علوية متكررة، وتبلغ المساحة البنائية الإجمالية للمشروع حوالي 100 ألف متر مربع موزعة على المساحات الإدارية والخدمات والمرافق، إلى جانب 4000 متر مربع من الشرفات والمساحات الخضراء، ومن المخطط تسليم المشروع بنهاية عام 2023.

وقد صرح المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذى والعضور المنتدب للبطل جروب للإسكان والتعمير، بأن: "مشروع "روك كابيتال 1" يأتي بفضل خبرات متراكمة على مدار 40 عامًا منذ 1978 في مصر وكندا، وقد حرصنا أن نضع فيه خلاصة خبراتنا السابقة لنثبت للسوق قدرتنا على تلبية احتياجات جميع شرائح السوق العقاري المصري.

وتابع المهندس عماد دوس موضحًا، "بدأنا التخطيط لمشروع "روك كابيتال 1" برؤية طموحة تماشياَ مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تهدف لتقديم منتج عقاري قادر على المنافسة على المستوى العالمي، وسعينا لتحقيق ذلك في تصميم المبنى وفيما يقدمه من خدمات ومرافق وبيئة عمل، وذلك بفضل الدعم الحكومي الذي تتمتع به والبنية التحتية المتطورة والرؤية الاستراتيجية الفعالة التي تضع المستقبل في اعتباراتها." وأوضح دوس: "من هنا جاء اختيارنا لشركائنا التنفيذيين ليكونوا من أنجح وأهم المتخصصين إقليميًا وعالميًا، فقد تم التعاون مع المهندسة المعمارية العالمية هايزل وونغ من المكتب المعماري الشهير WSW Architects لتصميم المبنى، بالإضافة إلى Cracknell لتصميم اللاندسكيب، والمكتب الاستشاري Ted Jacob Engineering Group في أعمال التخطيط والتصميم الإنشائي، ومكتب ECG في دور الاستشاري العام."

وأضاف دوس، "مثلت العاصمة الإدارية الجديدة الوجهة المثالية لنا لإقامة أول مشروعاتنا الإدارية، لأنها مستقبل التجارة والأعمال والاستثمار العقاري في مصر توفر المناخي الاستثماري المثالي بالنسبة لنا لكي نتمكن من تحقيق رؤيتنا لتقديم منتج عقاري مبتكر ومستدام." وأوضح دوس في حديثه أن البطل الجروب تحرص دائمًا على أن يتمتع عملاؤها بتجربة متكاملة في كل مشاريعها، وعلى هذا الأساس تمت إضافة "روك كابيتال 1" إلى مسيرة أعمال ونجاحات البطل جروب.

في تعقيب على ذلك، قال يوسف سمير، مدير المبيعات التجارية للبطل جروب: ""تم تصميم روك كابيتال 1 ليكون مشروعًا معتمدَ على الألواح الشمسة كمصدر للطاقة النظيفة واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، إلى جانب وجود نظم للتهوية وتنقية الهواء للحد من التلوث، ونظم للحماية من الحرائق والتأمين ضد الزلازل، هذا إلى جانب استخدام مواد عازلة بكافة مباني المشروع لمنع الضوضاء لضمان تحقيق أقصى قدر من الراحة والأمان لكافة الموجودين بالمبنى." كما أضاف سمير: "لقد تم تزويد المبنى بمجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، بداية من توفير غرف اجتماعات في كل طابق، واستراحة في كل الأدوار، ومركز خدمات ATM وغرفة أرشفة ملفات ومساحات تخزين ومساحات عمل مشتركة وقاعات لتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى. وتتم خدمة مستخدمي المشروع عبر 11 مدخلا و16 مصعد، و2 مصعد خدمات وموقف سيارات متعدد الطوابق."

وفي ختام حديثه، كشف المهندس عماد دوس عن استعدادات البطل جروب للبدء في تسليم المراحل الأولى في ثلاثة مشروعات هي "روك إيدين" و"روك فيل" و"روك فيرا" في السادس من أكتوبر والعبور والتجمع الخامس قبيل نهاية العام الجاري 2021، وأضاف مؤكدًا: "سلسلة مشاريع "روك" هي تعبير عن سعينا لخلق طفرة في السوق العقاري المصري تدفع بحدود الابتكار إلى أقصاها وتقدم أعلى مستوى في الجودة والاعتناء بجميع التفاصيل، وهو ما يمكننا من تقديم تجربة حياة متكاملة لعملائنا في جميع مشاريعنا".