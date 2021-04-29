اندلاع حريق هائل فى موقع لتجميع إطارات السيارات بمنطقة السالمى بالكويت.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

شب حريق ضخم فى أحد مواقع لتجميع إطارات السيارات، اليوم الخميس، فى إحدى الأماكن المفتوحة بمنطقة السالمى فى محافظة الجهراء بدولة الكويت، يضم ملايين الإطارات التالفة، التى تندلع فيها بعض الحرائق من حين إلى آخر.

ونشر الحساب الرسمى للأخبار والبرامج السياسية لوزارة الإعلام الكويتية، عبر تويتر، لقطات من الحريق، صحبتها بتعليق: "قوات الإطفاء تتمكن من إخماد حريق هائل اندلع فى مردم الإطارات بمنطقة السالمى".

ووفقا لصحيفة "الجريدة الكويتية"، قالت قوات الإطفاء العام، فى بيان صحفى إن غرفة العمليات تلقت بلاغا، فى وقت سابق من اليوم الخميس، يفيد بنشوب حريق فى منطقة السالمى، توجهت على إثره فرق إطفاء من مراكز الشقايا والجهراء الحرفية وكاظمة والإسناد والصليبيخات، حيث عملت جاهدة على إخماده.

حريق السالمى

وقال خالد المكراد، رئيس قوة الإطفاء العام، إن حريق الإطارات فى السالمى، وقع بمساحة كلية تبلغ 1.5 مليون متر مربع، موضحاً أن الحريق امتد إلى 40 ألف متر مربع وشمل مليونى إطار، وكان بفعل فاعل، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء بذلوا جهودا كبيرة بغية محاصرة منطقة الحريق.