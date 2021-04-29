انخفاض عدد الصفائح الدموية وجفاف الأغشية المخاطية أعراض جديدة للإصابة بكورونا

كتبت هند عادل

التعرف على أحدث أعراض الإصابة بفيروس كورونا أمر ضروى لأن تجاهل العلامات الحيوية يمكن أن يكون بمثابة خطر على الشخص المصاب، ويعد التعب الشديد والانخفاض المفاجئ فى عدد الصفائح الدموية من أعراض كورونا فى المراحل الأولى.

ووفقا لتقرير لموقع time now news هناك أعراض يجب الانتباه إليها جيدا عند ظهورها، أبرزها التعب الكلى والإرهاق فهى الآن أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا.



اعراض كورونا

ووفقا للتقرير يعد أيضا الانخفاض المفاجئ فى عدد الصفائح الدموية إلى جانب الحمى وضيق التنفس، وجفاف الأغشية المخاطية من أعراض التقاط عدوى كورونا والتى تصاحبها أيضا الشعور غير المبرر بالضعف والتعب حتى فى الشباب الذين يتمتعون بلياقة عالية والذين يمارسون الرياضات الشاقة أو يمارسون الرياضة فى حياتهم اليومية الحياة.

ما الذى يجب أن يفعله الشخص عند الشعور بالتعب؟

- إذا كنت تعانى من حكة فى الحلق، وحمى يصاحبها الشعور بالتعب أو الإرهاق يجب التعامل مع هذا كإشارة إلى أنه يجب عليك الآن عزل نفسك حتى لا تنقلها إلى الآخرين في الأسرة أو المجتمع.

- يجب عليك استشارة الطبيب فورًا وراقب بعض التغييرات التى قد يُطلب منك الإبلاغ عنها.

- العزلة حتى تتأكد من أنك لاتحمل عدوى كورونا.

احترس من الأعراض والعلامات الأخرى:

- فى معظم الحالات تنخفض الحمى وتبدأ مشاكل أخرى مثل الضعف وآلام الجسم فى التراجع.

- ابحث عن العلامات الحمراء الأخرى لتقرير ما إذا كان المريض على ما يرام في البقاء في المنزل والتغلب على الحمى بالعزلة في المنزل، او يجب الذهاب الى المستشفى

- قياس النبض وضغط الدم ومستوى الأكسجين في الدم عدة مرات في اليوم .

- وفقًا لجامعة هارفارد يمكن للأشخاص المصابين بـكورونا أيضًا أن يعانون من أعراض عصبية أو أعراض الجهاز الهضمي أو كليهما قد تحدث هذه الأعراض مع أو بدون أعراض الجهاز التنفسي.

- كما يحذر الخبراء من أن فيروس كورونا يؤثر على وظائف المخ لدى بعض الأشخاص وتشمل الأعراض العصبية المحددة التى تظهر لدى الأشخاص المصابين بـكورونا فقدان حاسة الشم وعدم القدرة على التذوق وضعف العضلات والوخز أو التنميل في اليدين والقدمين والدوخة والارتباك والهذيان والنوبات، والسكتة الدماغية.

- يمكن أن يكون الضعف أيضًا بسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية أو حالة تسمى قلة الصفيحات.